Мосгорсуд рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО сестер Хачатурян

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в суде.

Судебные заседания начнутся в 12.15, 12.30 и 12.45 соответственно. Процессы пройдут в закрытом от публики режиме.

В жалобах родственники убитого просят вернуть девушек под арест, а адвокаты — сократить список наложенных на них запретов.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение.

Ранее Басманный суд Москвы освободил всех троих сестер из СИЗО, избрав им недавно появившуюся в УПК меру пресечения — запрет на совершение определенных действий. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи.