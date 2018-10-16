Проехавшего по тротуару в Ломоносове водителя автобуса оштрафуют

Рейсовый автобус разъезжает по тротуарам в городе Ломосов в Петродворцовом районе, Санкт-Петербург

Рейсовый автобус разъезжает по тротуарам в городе Ломосов в Петродворцовом районе, Санкт-Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Водителю автобуса, который проехал по тротуару в Ломоносове, назначен административный штраф, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в ряде СМИ было выложено видео, на котором пассажирский автобус движется по тротуару в Ломоносове. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области инициировало административное расследование.

Как сообщает ведомство, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга установили личность нарушителя — им оказался 39-летний петербуржец.

"В отношении водителя за движение по тротуару в нарушение правил дорожного движения составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.15 части 2 КоАП РФ, нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа", — говорится в сообщении ведомства.