В Уфе женщина получила травмы при обрушении части потолка в МФК

УФА, 16 окт – РИА Новости. Часть потолка обрушилась в здании многофункционального комплекса в Уфе из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, в результате пострадала женщина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по Башкирии Елена Мавлютова.

По данным ведомства, инцидент произошел в здании многофункционального комплекса "Яй" на улице Пархоменко в Уфе во вторник. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, на место выехали спасатели. К их приезду администрация комплекса вывела из здания 500 человек, при обследовании помещения пожарные не обнаружили признаков горения, выяснилось, что сигнализация сработала ложно.

"В результате сработки автоматической пожарной сигнализации включилась система дымоудаления, которая нарушила целостность конструкции потолка, упавшая часть конструкции травмировала 39 летнюю женщину, ее госпитализировали в больницу", — сообщила Мавлютова.

По ее словам, пострадавшая является сотрудницей одной из организаций, располагающейся в многофункциональном комплексе.

В пятиэтажном многофункциональном комплексе "Яй" площадью свыше 30 тысяч квадратных метров располагаются офисные помещения, гипермаркеты и крупный магазин детских товаров.