В Якутии на реке Алдан перевернулась лодка, несколько человек погибли

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На реке Алдан в Якутии перевернулась лодка, в результате несколько человек погибли, один пропал, говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

"В Главное управление МЧС России поступила информация о том, что на река Алдан в 3 километрах от села Мегино-Алдан и 100 метрах от берега опрокинулась лодка. В результате происшествия пять человек выбрались самостоятельно, есть погибшие, и один человек пропал без вести", — говорится в сообщении.

В поисках задействовано 16 человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России — два человека и одна единица техники, уточнили в ведомстве.

"В ходе поисково-спасательных работ силы и средства разделены на две группы. Группа инспекторского участка ГИМС проводит обследование вдоль реки, вниз по течению. Администрация села Мегино-Алдан, проводит поиск вдоль береговой линии, по течению реки с использованием специализированного оборудования", — дополняется в сообщении.

Навигация для маломерных судов в Якутии запрещена с 10 октября, подчеркнули в МЧС.