В саратовском селе объявили карантин из-за бешеного верблюда

САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о введении в селе Ивантеевка карантина вокруг территории частной компании после выявления там бешенства у верблюда, говорится в документе, опубликованном на сайте официального публикатора региона "Новости Саратовской губернии".

"В связи с установлением заболевания бешенством верблюда, павшего на территории ООО "Мерв"… постановляю: 1. Объявить территорию радиусом 500 метров от ООО "Мерв", расположенного по улице Ашхабадской, дом 21, село Ивантеевка Ивантеевского муниципального района Саратовской области, неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин", — говорится в постановлении.

Согласно документу, в неблагополучном пункте и в радиусе километра от него запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории и отлов там диких животных для вывоза в зоопарки или с целью расселения в других районах.