В Дагестане в ДТП погиб один человек, еще шестеро пострадали

МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате аварии в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

ДТП произошло примерно в 17.00 мск в Карабудахкентском районе, где столкнулись два легковых автомобиля.

"Один из водителей выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной. В результате аварии одна женщина погибла на месте, еще шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, получили травмы различной степени тяжести, рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте аварии работает оперативно-следственная группа.