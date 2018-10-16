МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против жителя Североморска, который воспользовался ошибкой банкомата, выдававшего 100-долларовые купюры вместо 500-рублевых, и получил 20 таких купюр, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре этого года в результате ошибки инкассаторов в один из банкоматов, расположенных на улице Душенова в городе Североморске, в отделение для купюр достоинством 500 рублей были помещены купюры достоинством 100 долларов США.

"Житель города Североморска при снятии в указанном банкомате 500 рублевой купюры обнаружил, что на его запрос о выдаче банкомат выдает купюры достоинством 100 долларов США", — говорится в сообщении.

Находчивый мужчина, осознав банковскую ошибку, стал снимать деньги со своей банковской карты, вводя запросы о выдаче 500 рублевых купюр. Таким образом он произвел 20 операций по снятию денежных средств, в результате чего незаконно получил 20 купюр достоинством 100 долларов США каждая, причинив банку ущерб на сумму 134 тысячи рублей.

Дело возбуждено по статье "кража, то есть тайное хищение чужого имущества", мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.