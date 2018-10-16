Россия получила запрос от Нигерии о подробностях смерти принца в Череповце

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Посольство Нигерии в Москве пытается выйти на связь с российскими властями и семьей нигерийского принца Габриэля Сегун Аджайи, который скончался в Череповце, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Посольство в сотрудничестве с нигерийской общиной в России прилагает усилия, чтобы выйти на связь с соответствующими властями страны пребывания и супругой покойного Натальей, чтобы узнать конкретные подробности, касающиеся этой смерти", — говорится в пресс-релизе посольства.

Миссия подтвердила, что погибший является гражданином Нигерии.

Ранее появилась информация, что уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на 50-летней жительнице Вологодской области, скончался в ночь на 13 октября. По словам супруги нигерийца Натальи Ведениной, ее муж умер в развлекательном клубе "Платина" после инфаркта.

Проводится доследственная проверка по факту смерти в Череповце уроженца Нигерии, по предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт.

Веденина и ее супруг познакомились через интернет, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы, сейчас мальчикам полтора года.