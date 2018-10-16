СК обвинил бывшего управляющего "Трансаэро" в растрате миллиарда рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следственный комитет России заподозрил бывшего арбитражного управляющего авиакомпании "Трансаэро" Михаила Котова в растрате и злоупотреблениях с ущербом более миллиарда рублей, сообщает ведомство во вторник.

Сегодня в суде решается вопрос о заключении Котова под стражу. Признает ли он себя виновным, не уточняется.

"Бывший арбитражный управляющий АК "Трансаэро" Михаил Котов обвиняется в совершении преступлений по статьям… "Растрата в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации"", — говорится в релизе.

По версии следствия, из-за действия и бездействия обвиняемого было растрачено имущество авиакомпании "Трансаэро" на сумму свыше миллиарда рублей.

Кроме того, считает СК РФ, Котов сфальсифицировал документы "для сокрытия корыстных преступлений, совершенных совместно с бывшим гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным".

Бурдину ранее также было предъявлено обвинение, но он скрылся от следствия и потому арестован заочно.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. По оценке арбитража, в капитале компании образовалась огромная "дыра", в 144 раза превышающая стоимость реальных активов.

До краха "Трансаэро" занимала второе место в России по пассажирообороту. Сертификат эксплуатанта был отозван в октябре 2015 года.