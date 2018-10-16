Умершего в Череповце нигерийского принца похоронили на городском кладбище

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Принца из Нигерии Габриэля Сегун Аджайи похоронили во вторник, 16 октября, в Череповце, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Принца похоронили сегодня в 13.00 на четвертом городском кладбище", — рассказал собеседник.
Ранее сообщалось, что следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти в Череповце уроженца Нигерии, по предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт.
Веденина и ее супруг познакомились через интернет, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы, сейчас мальчикам полтора года.