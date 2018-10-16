Умершего в Череповце нигерийского принца похоронили на городском кладбище

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Принца из Нигерии Габриэля Сегун Аджайи похоронили во вторник, 16 октября, в Череповце, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее появилась информация о том, что уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на 50-летней жительнице Вологодской области, скончался в ночь на 13 октября. По словам супруги нигерийца Натальи Ведениной, ее муж умер в развлекательном клубе "Платина" после инфаркта. Посольство Нигерии в Москве проверяет эту информацию, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Принца похоронили сегодня в 13.00 на четвертом городском кладбище", — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти в Череповце уроженца Нигерии, по предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт.

Веденина и ее супруг познакомились через интернет, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы, сейчас мальчикам полтора года.