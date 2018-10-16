На Кубани три человека погибли в ДТП

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три человека, среди которых двое детей, погибли, еще один человек пострадал в результате ДТП на Кубани, сообщается на сайте ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около 13:20. По предварительным данным, на 16 километре автодороги "Родниковская — Новоалексеевская" водитель автомобиля Huyndai не справился с управлением и съехал с дороги. В результате транспортное средство опрокинулось и въехало в дерево.

"В результате автоаварии водитель и два его несовершеннолетних пассажира 2005 и 2015 годов рождения от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции; бригада скорой помощи на месте оказывают медпомощь еще одному пассажиру – женщине 1981 года рождения.