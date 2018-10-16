Челябинскую больницу проверяют после видео с издевательствами над пациентом

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Прокуратура проверяет психоневрологическую больницу №5 в Магнитогорске Челябинской области, работники которой записали на видео издевательства над пожилым пациентом, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

На выложенных в интернет кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в пациента больницы – пожилого мужчину – тапок, и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег.

Минздрав региона назвал случившееся "вопиющим нарушением прав пациента", минздрав региона инициирует максимально жесткую проверку с максимально строгими мерами для участников инцидента вплоть до администрации учреждения.

"По информации СМИ, по поручению прокуратуры области проверка проводится прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска на предмет соблюдения законодательства об оказании психиатрической помощи в лечебном учреждении. Также прокуратура проверит действия главврача на предмет надлежащего контроля за работой младшего медперсонала", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в ходе проверки будет дана оценка действиям руководства по подбору медперсонала и тому, как соблюдаются условия медицинской этики, какими нормативными инструкциями по работе с пациентами руководствуются, есть ли в учреждении видеонаблюдение. Прокуратуре предстоит проверить условия пребывания пациентов в данном лечебном учреждении, также будет установлен и опрошен пациент, который был на видео, добавила она.

По ее данным, кроме того, в отделе полиции "Левобережный" города Магнитогорск организована проверка на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

Следственные органы СКР по Челябинской области организовали доследственную проверку по сообщению в СМИ об издевательствах над пожилым пациентом.