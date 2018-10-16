ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Технологическая вспышка без последующего горения произошла во вторник на Челябинской ТЭЦ-2, пострадал работник предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Как сообщало Минэнерго РФ, 16 октября в 11.39 на Челябинской ТЭЦ-2 из-за утечки и возгорания водорода из корпуса газоохладителя №4 генератора отключен турбогенератор ТГ-3 (100 МВт), последствий для потребителей не было.

"Сегодня в 13.56 (11.56 мск) на челябинской ТЭЦ-2 произошла технологическая вспышка без последующего возгорания и задымления. На место выезжали две автоцистерны. В результате происшествия пострадал сотрудник предприятия 1961 года рождения, его доставили в городскую клиническую больницу №6", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе минздрава региона РИА Новости уточнили, что у пострадавшего ожоги 40% тела 1-2 степени, его доставили в ожоговый центр городской клинической больницы №6.

Челябинская ТЭЦ-2 установленной мощностью 320 МВт является производственным подразделением филиала "Энергосистема "Урал" энергокомпании "Фортум". Станция расположена в юго-восточной части города Челябинск.