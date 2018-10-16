Экспертиза установила причину массового отравления строителей в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Экспертиза установила наличие патогенных микроорганизмов в пробах еды, которой кормили отравившихся в августе на стройплощадке в Москве рабочих, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2018 года рабочие со строительной площадки в центре Москвы обратились за медицинской помощью из-за пищевого отравления. Впоследствии они были госпитализированы в инфекционные стационары в состоянии средней тяжести.

"В рамках проверки установлено, что сопроводительные документы, подтверждающие безопасность доставляемой пищевой продукции на стройплощадку, отсутствовали. Согласно экспертному заключению в пробах полуфабрикатов обнаружены патогенные микроорганизмы — сальмонеллы", — сказала Иванова.

На сегодняшний день здоровью пострадавших ничего не угрожает, уточнила она. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.