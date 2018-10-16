На Ставрополье задержали участника кражи более 100 тонн нефти

ПЯТИГОРСК, 16 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополья, который с подельниками украл более 100 тонн нефти на сумму около 3 миллионов рублей, сообщает ГУМВД по Ставропольскому краю.

"Для совершения противоправных действий злоумышленники осуществили незаконную врезку в нефтепровод на территории Буденновского района и протянули отвод длиной 360 метров до арендуемой ими базы в селе Покойном. После они перекачали в металлическую емкость, находящуюся под землей, в общей сложности более ста тонн нефти", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД, сотрудники полиции выявили, что злоумышленники под видом осуществления предпринимательской деятельности по подложным товарно-сопроводительным документам перевозили нефть в цистерне грузового автомобиля в соседний регион для последующей переработки в дизельное топливо. "Сумма ущерба причиненного ресурсодобывающей организации составила около трех миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.

Оперативники задержали одного из подозреваемых, он дал признательные показания, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в МВД.

"В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ "Кража", которые соединены в одно производство. В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные, в том числе на установление других участников преступления", — сообщили в МВД.