Пострадавшего в ДТП с троллейбусом в Орле выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 16 окт — РИА Новости. Врачи выписали из больницы 17-летнего молодого человека, пострадавшего в ДТП с участием троллейбуса в Орле, в результате которого погибли три пешехода, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск во вторник 9 октября. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе 17-летняя девушка погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы с переломами. По данным медиков, у юноши диагностировали перелом костей таза и травматический шок, у девушки — ушибы бедра, грудной клетки и перелом крестца.

"Молодого человека выписали сегодня из отделения травматологии центра медицинской помощи имени Круглой. Ему назначены две недели постельного режима дома", — сказал собеседник агентства.

Девушку, которая проходила лечение в больнице имени Семашко, выписали накануне.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей, а также забрал у полиции на расследование дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как пояснила следствию водитель троллейбуса, перед происшествием у нее провалилась педаль, а перед троллейбусом на проезжей части остановилась высаживать людей маршрутка.