В Челябинской области мужчина выстрелил в машину из-за громкой музыки

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в городе Копейск Челябинской области, где мужчина якобы открыл стрельбу по припаркованному автомобилю с громкой музыкой, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"Данный инцидент зарегистрирован полицией. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полиция устанавливает обстоятельства случившегося и лиц, причастных к инциденту.