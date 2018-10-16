В Челябинской области мужчина выстрелил в машину из-за громкой музыки

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в городе Копейск Челябинской области, где мужчина якобы открыл стрельбу по припаркованному автомобилю с громкой музыкой, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Как сообщают пользователи соцсети "Вконтакте" на странице, посвященной Копейску, ночью во вторник на улице Темника стоял автомобиль, в котором молодые люди слушали музыку. В это время вышел неизвестный мужчина и якобы начал стрелять по машине. Молодые люди попытались отъехать, при этом задев припаркованные автомобили, а мужчина успел ударить машину по лобовому стеклу, разбив его.

"Данный инцидент зарегистрирован полицией. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция устанавливает обстоятельства случившегося и лиц, причастных к инциденту.