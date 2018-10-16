Прокуратура проверит данные об избиении подростка школьником под Саратовом

САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту избиения восьмиклассником ученика 11 класса, который оказался в больнице с серьезными травмами, сообщило во вторник ведомство.
В прокуратуре уточнили, что подозреваемым является ученик восьмого класса, а потерпевшим — ученик 11 класса, который оказался в больнице с диагнозом "тупая травма живота с разрывом селезенки".
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам. По результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.