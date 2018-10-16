Прокуратура проверит данные об избиении подростка школьником под Саратовом

САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту избиения восьмиклассником ученика 11 класса, который оказался в больнице с серьезными травмами, сообщило во вторник ведомство.

Ранее СУСК по региону сообщило, что 13 октября 14-летний подозреваемый вместе с 17-летним приятелем находились на территории школьного футбольного поля в Петровске, где младший стал предъявлять претензии старшему относительно того, что тот якобы негативно отзывался о нем перед сверстниками, после чего избил его. Потерпевшего госпитализировали, ему потребовалась операция. В отношении его обидчика возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В прокуратуре уточнили, что подозреваемым является ученик восьмого класса, а потерпевшим — ученик 11 класса, который оказался в больнице с диагнозом "тупая травма живота с разрывом селезенки".

"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам. По результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.