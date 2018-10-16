В Башкирии проверяют информацию об обстреле автобуса с хоккеистами

УФА, 16 окт — РИА Новости. Башкирская полиция организовала проверку по сообщениям в СМИ о том, что неизвестные обстреляли из мелкокалиберного оружия автобус с хоккеистами челябинской команды "Стальные топоры", когда те возвращались из Башкирии после матча регионального турнира с сибайским "Альянсом", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по региону.

Ранее федерация хоккея Магнитогорска распространила сообщение, что в воскресенье после окончания 56-го матча чемпионата ФХМ между командами "Альянс" (Сибай) и "Стальные топоры" (Магнитогорск) автобус гостевой команды подвергся нападению неизвестных неподалеку от дворца спорта "Ирандык". В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом, предположительно, из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. Никто не пострадал. После случившегося федерация отстранила все любительские хоккейные команды Сибая от участия в чемпионате до конца разбирательств в инциденте.

"По материалам, размещенным в средствах массовой информации, отделом МВД России по городу Сибай проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказали в пресс-службе.