Осужденный за взятки челябинский экс-министр спорта выйдет по УДО

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской области Юрия Серебренникова, осужденного в 2016 году на 5 лет колонии строгого режима за коррупцию, сообщили РИА Новости в Металлургическом районном суде Челябинска.

Ранее райсуд сообщал, что Серебренников направил ходатайство в данный суд в связи с тем, что отбывает наказание в колонии на территории Металлургического района Челябинска.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Серебренникова… Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что прокурор в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении ходатайства, указав на то, что осужденный не предпринял меры к уплате штрафа.

В марте 2016 года Центральный районный суд Челябинска назначил Серебренникову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. По данным райсуда, Серебренников за включение спортивных клубов в перечень команд, имеющих право на поддержку за счет средств областного бюджета, а также за подписание договоров о выделении субсидий для клубов, с 2011 по 2013 годы получил взятку в размере 2,8 миллиона рублей от директора гандбольного клуба "Сунгуль" и взятку через посредников от директора хоккейного клуба "Факел" в размере 27,7 миллиона рублей.

Также суд установил, что в 2012–2013 годах чиновник получил взятку в 3,7 миллиона рублей от директора баскетбольного клуба "Славянка" и 800 тысяч рублей от начальника управления физкультуры и спорта Озерска, тренера клуба американского футбола "Уральские скауты".