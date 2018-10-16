Осужденный за взятки челябинский экс-министр спорта выйдет по УДО

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской области Юрия Серебренникова, осужденного в 2016 году на 5 лет колонии строгого режима за коррупцию, сообщили РИА Новости в Металлургическом районном суде Челябинска.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Серебренникова… Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что прокурор в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении ходатайства, указав на то, что осужденный не предпринял меры к уплате штрафа.
Также суд установил, что в 2012–2013 годах чиновник получил взятку в 3,7 миллиона рублей от директора баскетбольного клуба "Славянка" и 800 тысяч рублей от начальника управления физкультуры и спорта Озерска, тренера клуба американского футбола "Уральские скауты".