Следователи в Омской области выяснят причину смерти годовалого мальчика

НОВОСИБИРСК, 16 окт – РИА Новости. Следователи в Омской области организовали проверку после смерти годовалого мальчика, с которым его мать приехала в гости к подруге, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что ранее в СМИ со ссылкой на анонимный источник, оставивший комментарий к одной из публикаций на сайте информационного интернет-портала, была размещена информация, что якобы "21-летняя мать из поселка Береговой Омска увезла годовалого сына в деревню, где пила с друзьями, наутро ребенок оказался мертвым с переломанной шеей возле кровати, что случилось мать не помнит".

"Следователями проводится доследственная проверка по факту обнаружения в 9.00 13 октября в одном из домов села Черниговка тела мальчика 2017 года рождения, с которым 22-летняя омичка, проживающая в Центральном округе Омска, приехала в гости к подруге", — говорится в сообщении.

При этом в СК отметили, что согласно заключению судебно-медицинского эксперта, проводившего вскрытие тела, никаких телесных повреждений у ребенка не обнаружено. "Причина его смерти будет установлена по результатам гистологических исследований", — говорится в сообщении.

Также в ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины смерти ребенка, а также дадут правовую оценку действиям его матери.