В Саратове троллейбус врезался в четыре автомобиля

САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Троллейбус врезался в четыре легковых автомобиля во вторник в Саратове, в результате пострадала девочка-подросток, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло около 9.30 по местному времени (8.30 мск) в районе дома №141 по улице Чернышевского.

"Произошло столкновение троллейбуса и автомобилей Nissan, Renault, Chevrolet Niva и "Лада-Приора", в результате пострадала 17-летняя пассажирка одного из автомобилей. По предварительным данным, 43-летний водитель троллейбуса не справился с управлением", — сказала собеседница агентства.

По факту аварии проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД, добавила она.