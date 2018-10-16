В Омске ликвидировали крупный пожар на двух буксирах-толкачах

НОВОСИБИРСК, 16 окт – РИА Новости. Крупный пожар на двух буксирах-толкачах в Кировском районе Омска на площади около тысячи квадратных метров ликвидирован, сообщает ГУМЧС по региону.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на улице Электрификаторов поступило в 03.19 (00.19 мск). Загорелось судно — буксир-толкач типа ОТА. К моменту прибытия пожарных на место происшествия пламя перекинулось на рядом стоящее такое же судно. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Оба буксира стояли на берегу для распила.

"Пожар ликвидирован в 12.34 (09.34 мск). К тушению пожара от МЧС России привлечены 62 человека и 16 единиц техники. Работало семь звеньев газодымозащитной службы", — говорится в сообщении.

Ранее в ГУМЧС сообщали, что никакой угрозы для населения нет. Пламя тушили с берега и воды. Для этого был задействован пожарно-спасательный катер, обеспечивающий бесперебойную подачу воды.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сначала загорелась обшивка одного из судов, и огонь перекинулся на второй борт. Оба судна принадлежат омскому судоремонтно-судостроительному заводу. На берегу Иртыша в Кировском районе города на территории, принадлежащей предприятию, проводилась их утилизация. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.