СК возбудил еще три уголовных дела об обстрелах в Донбассе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. СК РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщается, следствие установило еще три факта противоправной деятельности представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, которые действовали по приказу вышестоящего руководства. Отмечается, что во всех случаях они применили тяжелые виды вооружения, "намереваясь совершить убийство как можно большего количества людей".

По данным СК, 12 октября 2018 года была обстреляна территория садового товарищества "Троянда" в Кировском районе города Донецка, в результате чего был ранен мирный житель. 13 октября под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Марьевка под Луганском, двое мирных жителей погибли. 14 октября украинские силовики обстреляли исправительную колонию в поселке Шахты города Горловки, один из осужденных погиб.

"По всем этим фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", — говорится в сообщении.