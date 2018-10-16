В Перми такси столкнулось с тепловозом

ПЕРМЬ, 16 окт — РИА Новости. Пассажирка такси в Перми получила травмы в результате ДТП, случившегося по вине водителя автомобиля, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды управления ГИББД ГУ МВД России по Перми.

По предварительной информации, поздним вечером в понедельник на улице Докучаева в Перми произошло ДТП. Двигавшийся по направлению к улице Спешилова автомобиль такси Renault Logan под управлением водителя 1964 года рождения в районе дома №33, корпус 1 выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тепловозом. Тепловоз двигался справа налево по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора.

"В результате ДТП пассажиру автомобиля — женщине 1985 года рождения — оказана разовая медицинская помощь", — рассказали в полиции.

По данным ведомства, пострадавшая от госпитализации отказалась. По факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.