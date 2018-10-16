В Ростовской области автомобиль сбил трех пешеходов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости. Автомобиль сбил трех пешеходов на автодороге Новошахтинск-Майский в Ростовской области в понедельник вечером, двое из них погибли, сообщает ГУМВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил наезд на 3 пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина (1980 года рождения) и мужчина (1975 года рождения) погибли на месте, другая женщина с травмами доставлена в больницу.

На данном участке, по информации главка, ведутся ремонтные работы, присутствует освещение и дорожные знаки, дорожная разметка "Пешеходный переход" — отсутствует. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.