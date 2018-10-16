Во Владивостоке перенесли открытие трассы, на которую обрушился виадук

На месте обрушения пешеходного виадука во Владивостоке. 16 октября 2018

На месте обрушения пешеходного виадука во Владивостоке. 16 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Открытие объездной трассы во Владивостоке, на которую обрушился виадук, перенесли на вечер вторника из-за сложности демонтажа конструкции, сообщает мэрия.

Ранее во вторник утром мэрия сообщала о том, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате виадук упал на проезжую часть и полностью блокировал движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал. На месте работают четыре крана. Полиция начала проверку.

В столице Приморья, Владивостоке, водитель большегруза снес балку виадука на объездной трассе. В результате виадук упал на дорогу https://t.co/6fhvUImcIW pic.twitter.com/Y9rABwCay2 — Виталий С. (@vits2014) 16 октября 2018 г.

​Ранее в мэрии сообщали, что трассу планируется открыть к 15.00 (08.00 мск)

"Стало известно, что из-за сложностей демонтажа открытие трассы переносится ориентировочно на 18.00 (11.00 мск). Работы на объекте продолжаются", — говорится в сообщении.