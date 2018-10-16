Во Владивостоке перенесли открытие трассы, на которую обрушился виадук

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Открытие объездной трассы во Владивостоке, на которую обрушился виадук, перенесли на вечер вторника из-за сложности демонтажа конструкции, сообщает мэрия.
Ранее во вторник утром мэрия сообщала о том, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате виадук упал на проезжую часть и полностью блокировал движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал. На месте работают четыре крана. Полиция начала проверку.
В столице Приморья, Владивостоке, водитель большегруза снес балку виадука на объездной трассе. В результате виадук упал на дорогу https://t.co/6fhvUImcIW pic.twitter.com/Y9rABwCay2— Виталий С. (@vits2014) 16 октября 2018 г.
Ранее в мэрии сообщали, что трассу планируется открыть к 15.00 (08.00 мск)
"Стало известно, что из-за сложностей демонтажа открытие трассы переносится ориентировочно на 18.00 (11.00 мск). Работы на объекте продолжаются", — говорится в сообщении.