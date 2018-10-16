Прокуратура заинтересовалась пожаром на буксирах-толкачах в Омске

КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства пожарной безопасности в связи с крупным пожаром на двух буксирах-толкачах в Омске, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее в МЧС сообщили, что два буксира-толкача загорелись в Омске на площади около тысячи квадратных метров, угрозы людям нет. Оба буксира находятся на берегу для распила. Возгорание повышенной сложности локализовано, огонь ликвидируют 62 спасателя, задействовано 16 единиц пожарно-спасательной техники, пламя тушат с берега и воды.

"По предварительным данным, загорелась обшивка одного из судов, и огонь перекинулся на второй борт. На месте работают пожарные, представитель прокуратуры. По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства пожарной безопасности",- сказала Горбунова.

По ее словам, оба судна принадлежат омскому судоремонтно-судостроительному заводу. Проводилась утилизация судов на берегу Иртыша в Кировском районе города на территории, принадлежащей предприятию.