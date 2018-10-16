Водитель грузовика, вызвавшего ЧП во Владивостоке, компенсирует ущерб

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Водитель грузовика, ставший виновником обрушения виадука во Владивостоке, компенсирует ущерб, сообщает администрация края.

Ранее во вторник утром мэрия сообщала о том, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал. На месте работают четыре крана. Полиция начала проверку.

"Случай повреждения данного виадука – не первый. Ранее его задел грузовик, ехавший со стороны острова Русского, но тогда конструкция устояла. На этот раз виновный будет привлечен к ответственности", — говорится в сообщении.

По словам и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Дмитрия Дементьева, полиция зафиксирует факт ДТП.

"Будет направлен запрос в администрацию города по поводу причиненного ущерба. Виновник происшествия будет его компенсировать. К счастью, жертв удалось избежать", – отметил он.

Дементьев пояснил, почему виадук не закреплен.

"Такая технология, конструкция установлена на резиновых опорных частях, чтобы при изменении температур происходила нормальная ее деформация без повреждения самого сооружения", – сказал руководитель департамента.