Водитель грузовика, вызвавшего ЧП во Владивостоке, компенсирует ущерб

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Водитель грузовика, ставший виновником обрушения виадука во Владивостоке, компенсирует ущерб, сообщает администрация края.
"Случай повреждения данного виадука – не первый. Ранее его задел грузовик, ехавший со стороны острова Русского, но тогда конструкция устояла. На этот раз виновный будет привлечен к ответственности", — говорится в сообщении.
По словам и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Дмитрия Дементьева, полиция зафиксирует факт ДТП.
Дементьев пояснил, почему виадук не закреплен.
"Такая технология, конструкция установлена на резиновых опорных частях, чтобы при изменении температур происходила нормальная ее деформация без повреждения самого сооружения", – сказал руководитель департамента.