Обрушившийся на трассу во Владивостоке виадук начали поднимать кранами

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Специалисты с помощью четырех кранов начали поднимать виадук, упавший на объездную трассу во Владивостоке, сообщает администрация края.

Ранее во вторник утром мэрия сообщала о том, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал. На месте работают четыре крана. Полиция начала проверку.

"На месте ДТП специалисты начали поднимать виадук, чтобы убрать его с дороги. Это происходит с помощью всех четырех кранов. Пока части надземного перехода будут сложены рядом, за пределами трассы. Затем они будут вывезены на склад временного хранения", — говорится в сообщении.