Полиция начала проверку по факту обрушения виадука во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Полиция начала проверку по факту обрушения виадука на объездной трассе во Владивостоке, который кузовом зацепил грузовик, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Ранее во вторник утром мэрия сообщала о том, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал. По данным мэрии, на месте работают четыре крана.

"Полиция проводит административное расследование по факту инцидента с виадуком во Владивостоке. Предварительно установлено, что грузовик Volvo FM Truck задел виадук, в результате чего конструкция упала на проезжую часть", — говорится в сообщении.

Права категории А, В, С 34-летний водитель получил 16 лет назад, категорию D ему открыли 11 лет назад. В этом году за нарушения ПДД к административной ответственности его не привлекали.

Грузовик получил механические повреждения кузова и заднего борта.

На месте инцидента работают инспекторы ДПС. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы.