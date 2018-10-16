Работы на месте ЧП во Владивостоке планируют завершить к середине дня

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Специалисты рассчитывают к середине дня ликвидировать последствия обрушения виадука на объездной трассе во Владивостоке, сообщает мэрия.

Ранее во вторник утром мэрия сообщала о том, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал.

"На улице Басаргина во Владивостоке на трассе Седанка – Патрокл в эти минуты работают спасатели МЧС, задача которых – убрать с дороги упавший виадук. Конструкция длиной около 40 метров распилят на части по технологическим швам, затем поднимут их с помощью кранов и вывезут в безопасное место. Для этого спасатели используют бензорезы. Движение на трассе по-прежнему закрыто. Все работы планируют завершить к 15.00 (08.00 мск)", — говорится в сообщении.