Гособвинение планирует начать прения по делу о гибели детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 окт — РИА Новости. Представители прокуратуры во вторник планируют приступить к прениям по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шогин.

"Планируется, что прения начнутся 16 числа и продлятся 17 и 18 октября. Однако если обвинителям понадобится еще время для подготовки, то суд на заседании во вторник может продлить стражу Решетовой и объявить перерыв на два недели", — сказал Шогин, представляющий интересы врио главы карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в апреле 2018 года. Следствие предъявило обвинения по части 3 статьи 238 и статье 125 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности" директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава данного ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по части 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".

Все подсудимые, за исключением Виноградова, не признают своей вины.

Потерпевшими и их представителями предъявлены иски на 432,5 миллиона рублей. Однако исковые требования к Роспотребнадзору на 172 миллиона рублей суд отклонил.