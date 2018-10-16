Вымогали миллионы: как "шаманинские" подмяли под себя бизнес в Поморье

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Около 100 потерпевших, 600 свидетелей и 330 томов уголовного дела — в Архангельской области продолжается рассмотрение беспрецедентного уголовного дела в отношении крупного преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом Олегом Шаманиным. По версии следствия, он и его подельники на протяжении трех лет занимались рэкетом и грабежами. В группировку входили даже силовики: на днях Северодвинский городской суд приговорил к 12 годам колонии экс-сотрудника регионального Управления по борьбе с оргпреступностью Андрея Яковлева. О том, как "шаманинские" подчинили не только бизнесменов, но и не чистых на руку полицейских, — в материале РИА Новости.
Операция особой секретности
Эффект внезапности сработал: за два часа всех подозреваемых доставили в отдел архангельского управления Федеральной службы безопасности. Но предполагаемый лидер сообщества Олег Шаманин, почуяв опасность, скрылся за границей. Его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах только в ноябре 2015-го. Спустя год беглеца экстрадировали в Россию. Это стало завершающей фазой операции по ликвидации крупнейшей банды в регионе.
Преступное сообщество отличалось крайней жестокостью, строгой иерархией и высокой "эффективностью" — за несколько лет обложили данью едва ли не всех бизнесменов области.
"В зависимости от роли каждого подозреваемым предъявлены обвинения по статьям "Создание и участие в преступном сообществе", "Вымогательство", "Разбой", "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и другим, — сообщили РИА Новости в СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. — В уголовном деле выявлено более 80 эпизодов преступной деятельности, допрошено свыше 600 человек, общий объем составил 329 томов".
Распределение ролей
По версии следствия, преступное сообщество организовал 56-летний уроженец Вельска Олег Шаманин. На кривую дорожку он встал еще в молодости, а в середине "лихих девяностых" уже получил срок за убийство и участие в банде. Отсидев положенные по закону 15 лет, вернулся к привычному "ремеслу". Интересно, что в общей сложности он провел в местах лишения свободы почти половину жизни — около 30 лет.
В 2012-м криминальный авторитет решил подмять под себя самых крупных коммерсантов региона. Он поделил группировку на несколько бригад и распределил между ними "служебные" обязанности. В первую бригаду вошли бывшие профессиональные спортсмены-единоборцы, в основном боксеры. Они запугивали предпринимателей, отказывавшихся платить дань: увозили в лес, избивали, уничтожали их имущество.
Вторая бригада отвечала за налаживание дальнейших контактов с бизнесменами. Успешно проведенные акты устрашения, как правило, производили нужный эффект, и запуганные предприниматели соглашались на любые условия. Лишь единицы подавали заявления в полицию. Впрочем, все обращения оставались без ответа. Как позже выяснилось — не случайно.
Действия преступного сообщества прикрывали несколько бывших и действующих силовиков. В частности, экс-сотрудник архангельского УБОП Андрей Яковлев консультировал бандитов по поводу того, как избежать уголовной ответственности. Начальник уголовного розыска ОМВД Северодвинска Алексей Шумов запрещал подчиненным возбуждать уголовные дела против "шаманинских". Были замешаны и другие полицейские.
"По версии следствия, в октябре 2014-го участковый северодвинского ОМВД при проведении проверки по факту причинения травм двум посетителям местного ночного клуба склонил их написать заявления о прекращении разбирательства, мотивируя тем, что напавшие на них входят в организованное преступное сообщество "шаманинские", — поясняют в региональном СУ СК России. — Кроме того, он вынес заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, заявив, что потерпевших никто не трогал. Тем самым скрыл преступление".
Уголовные дела против двух участковых выделены в отдельное производство.
Угрозы из СИЗО
Разработкой криминального сообщества занялись, когда один из пострадавших коммерсантов обратился в региональное управление Федеральной службы безопасности. Вскоре к делу подключились сотрудники МВД и СК. "Оперативники РУ ФСБ выяснили, что предприниматели ежемесячно передавали членам группировки денежные средства в размере от десяти тысяч до нескольких миллионов рублей, — отмечают следователи. — Если потерпевшие отказывались платить, то обвиняемые уничтожали их имущество: автомобили, магазины, ночные клубы".
Олег Шаманин вину не признал и от дачи каких-либо показаний отказался. Зато следователи разговорили его подельников. Несмотря на угрозы, они заключили досудебные соглашения и пошли на сотрудничество. Их уголовные дела выделили в отдельное производство.
Остальные 22 участника группировки проходят по одному делу. Сейчас его рассматривает суд присяжных заседателей. Шаманину предъявили обвинения в более чем 70 эпизодах. В том числе "Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". В России по этой статье был вынесен лишь один приговор. В 2017-м вор в законе Мамука Чкадуа получил 17 лет колонии. Ему еще повезло: статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Впрочем, в истории "шаманинских" еще рано ставить точку — два бандита до сих пор на свободе.