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Происшествия

Вымогали миллионы: как "шаманинские" подмяли под себя бизнес в Поморье

(обновлено: 08:17 16.10.2018)
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© Фото : Предоставлено источникомОлег ШаманинОлег Шаманин
© Фото : Предоставлено источником

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Около 100 потерпевших, 600 свидетелей и 330 томов уголовного дела — в Архангельской области продолжается рассмотрение беспрецедентного уголовного дела в отношении крупного преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом Олегом Шаманиным. По версии следствия, он и его подельники на протяжении трех лет занимались рэкетом и грабежами. В группировку входили даже силовики: на днях Северодвинский городской суд приговорил к 12 годам колонии экс-сотрудника регионального Управления по борьбе с оргпреступностью Андрея Яковлева. О том, как "шаманинские" подчинили не только бизнесменов, но и не чистых на руку полицейских, — в материале РИА Новости.

Операция особой секретности

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© Фото : сайт "Дело Юрия Шорчева"
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В середине ноября 2014-го спецназовцы и оперативники ФСБ задержали более 15 человек в Архангельске и Северодвинске. Операция готовилась в условиях строгой секретности несколько месяцев. Целью силовиков был молниеносный арест всех основных участников так называемой "шаманинской" преступной группировки.

Эффект внезапности сработал: за два часа всех подозреваемых доставили в отдел архангельского управления Федеральной службы безопасности. Но предполагаемый лидер сообщества Олег Шаманин, почуяв опасность, скрылся за границей. Его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах только в ноябре 2015-го. Спустя год беглеца экстрадировали в Россию. Это стало завершающей фазой операции по ликвидации крупнейшей банды в регионе.

Преступное сообщество отличалось крайней жестокостью, строгой иерархией и высокой "эффективностью" — за несколько лет обложили данью едва ли не всех бизнесменов области.

"В зависимости от роли каждого подозреваемым предъявлены обвинения по статьям "Создание и участие в преступном сообществе",  "Вымогательство",  "Разбой", "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и другим, — сообщили РИА Новости в СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. — В уголовном деле выявлено более 80 эпизодов преступной деятельности, допрошено свыше 600 человек, общий объем составил 329 томов".

© Фото : СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округуОлег Шаманин
© Фото : СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Олег Шаманин

Распределение ролей

По версии следствия, преступное сообщество организовал 56-летний уроженец Вельска Олег Шаманин. На кривую дорожку он встал еще в молодости, а в середине "лихих девяностых" уже получил срок за убийство и участие в банде. Отсидев положенные по закону 15 лет, вернулся к привычному "ремеслу". Интересно, что в общей сложности он провел в местах лишения свободы почти половину жизни — около 30 лет.

В 2012-м криминальный авторитет решил подмять под себя самых крупных коммерсантов региона. Он поделил группировку на несколько бригад и распределил между ними "служебные" обязанности. В первую бригаду вошли бывшие профессиональные спортсмены-единоборцы, в основном боксеры. Они запугивали предпринимателей, отказывавшихся платить дань: увозили в лес, избивали, уничтожали их имущество.

Мамука Чкадуа
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
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От рук "шаманинских" нередко страдали владельцы ночных клубов и других увеселительных заведений. "Как-то раз они подожгли базу отдыха, принадлежавшую неугодным коммерсантам, — на условиях анонимности рассказал РИА Новости один из представителей делового сообщества Северодвинска. — Огонь не только полностью уничтожил туристический комплекс, но и серьезно повредил близлежащие дома".

Вторая бригада отвечала за налаживание дальнейших контактов с бизнесменами. Успешно проведенные акты устрашения, как правило, производили нужный эффект, и запуганные предприниматели соглашались на любые условия. Лишь единицы подавали заявления в полицию. Впрочем, все обращения оставались без ответа. Как позже выяснилось — не случайно.

Действия преступного сообщества прикрывали несколько бывших и действующих силовиков. В частности, экс-сотрудник архангельского УБОП Андрей Яковлев консультировал бандитов по поводу того, как избежать уголовной ответственности. Начальник уголовного розыска ОМВД Северодвинска Алексей Шумов запрещал подчиненным возбуждать уголовные дела против "шаманинских". Были замешаны и другие полицейские.

© Скриншот с видео СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округуЭкс-сотрудник архангельского УБОП Андрей Яковлев
© Скриншот с видео СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Экс-сотрудник архангельского УБОП Андрей Яковлев

"По версии следствия, в октябре 2014-го участковый северодвинского ОМВД при проведении проверки по факту причинения травм двум посетителям местного ночного клуба склонил их написать заявления о прекращении разбирательства, мотивируя тем, что напавшие на них входят в организованное преступное сообщество "шаманинские", — поясняют в региональном СУ СК России. — Кроме того, он вынес заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, заявив, что потерпевших никто не трогал. Тем самым скрыл преступление".

Уголовные дела против двух участковых выделены в отдельное производство.

Угрозы из СИЗО

Разработкой криминального сообщества занялись, когда один из пострадавших коммерсантов обратился в региональное управление Федеральной службы безопасности. Вскоре к делу подключились сотрудники МВД и СК. "Оперативники РУ ФСБ выяснили, что предприниматели ежемесячно передавали членам группировки денежные средства в размере от десяти тысяч до нескольких миллионов рублей, — отмечают следователи. — Если потерпевшие отказывались платить, то обвиняемые уничтожали их имущество: автомобили, магазины, ночные клубы".

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© Фото : Федерация бокса Республики Крым
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Когда силовики задержали костяк банды, заявления от пострадавших на стол следователей посыпались пачками. Однако запугивание свидетелей продолжалось. Силовикам потребовалось еще полтора года, чтобы отловить оставшихся на свободе членов группировки.

Олег Шаманин вину не признал и от дачи каких-либо показаний отказался. Зато следователи разговорили его подельников. Несмотря на угрозы, они заключили досудебные соглашения и пошли на сотрудничество. Их уголовные дела выделили в отдельное производство.

Остальные 22 участника группировки проходят по одному делу. Сейчас его рассматривает суд присяжных заседателей. Шаманину предъявили обвинения в более чем 70 эпизодах. В том числе "Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". В России по этой статье был вынесен лишь один приговор. В 2017-м вор в законе Мамука Чкадуа получил 17 лет колонии. Ему еще повезло: статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

© Скриншот с видео РУФСБ по Архангельской областиЧлены шаманинской ОПС
© Скриншот с видео РУФСБ по Архангельской области
Члены шаманинской ОПС

Впрочем, в истории "шаманинских" еще рано ставить точку — два бандита  до сих пор на свободе.

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