Экс-владельца Черкизовского рынка заочно обвинили в похищении Руссо

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова.

"Пару дней назад я получила уведомление от следствия о том, что Исмаилову заочно предъявлено обвинение в организации похищения Руссо… Его племянник Заур Марданов, указано в документе, якобы является непосредственным исполнителем похищения по поручению Исмаилова", — сказала агентству адвокат.

Русакова при этом не смогла объяснить причину написания заявления певцом "спустя 14 лет после инцидента".

Месяц назад Марданова поместил в СИЗО Басманный суд. За похищение человека ему грозит до 12 лет заключения. Сам уроженец Баку, ныне гражданин России Марданов виновным себя не признал. В понедельник Мосгорсуд освободил его под залог в десять миллионов рублей.

Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.