В Мосгортрансе рассказали подробности об инциденте с погибшим под трамваем

Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы. Архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Погибший под колёсами трамвая на севере Москвы пешеход переходил пути в неположенном месте, в самом трамвае пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Мосгортрансе.

Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что при наезде трамвая на улице Михалковская в Москве погиб пешеход.

"По предварительным данным, человек пытался перейти пути в неположенном месте перед движущимся трамвайным вагоном. В результате случившегося пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. В городском транспорте пострадавших нет", — говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области В Иркутске трамвай задавил первоклассника

Отмечается, что все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Из-за ДТП приостановлено движение трамваев № 27, 27к от Соболевского проезда до метро "Дмитровская", на этом участке временно работают автобусы. Трамваи № 27, 27к курсируют от остановки "Михалково" до метро "Войковская".