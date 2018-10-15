В петербургской школе выявили превышение норм концентрации паров ртути

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Превышение норм концентрации паров ртути выявлено в помещениях и на спортивной площадке школы № 339 в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Информация о загрязнении поступила в ведомство в понедельник.

"В учебное заведение оперативно приехали специалисты СПб ГУП "Экострой". При осмотре места аварии видимой металлической ртути не обнаружено. Проведенное обследование выявило превышение ПДК паров ртути для атмосферного воздуха на лестнице с первого по четвертый этаж (правая лестница) до 1,7 раз, в кабинете №26 до двух раз, на площадке для скейтборда непосредственно с поверхности покрытия зафиксировано превышение ПДК в 30 раз", — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Доступ учащихся и сотрудников в загрязненные помещения запрещен, организована демеркуризация загрязненных помещений и демонтаж площадки для скейтборда.

Отмечается, что занятия в школе не отменяются.