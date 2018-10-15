В петербургской школе выявили превышение норм концентрации паров ртути

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Превышение норм концентрации паров ртути выявлено в помещениях и на спортивной площадке школы № 339 в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
"В учебное заведение оперативно приехали специалисты СПб ГУП "Экострой". При осмотре места аварии видимой металлической ртути не обнаружено. Проведенное обследование выявило превышение ПДК паров ртути для атмосферного воздуха на лестнице с первого по четвертый этаж (правая лестница) до 1,7 раз, в кабинете №26 до двух раз, на площадке для скейтборда непосредственно с поверхности покрытия зафиксировано превышение ПДК в 30 раз", — говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Доступ учащихся и сотрудников в загрязненные помещения запрещен, организована демеркуризация загрязненных помещений и демонтаж площадки для скейтборда.
Отмечается, что занятия в школе не отменяются.