Жителя Чувашии осудили за совершенное 16 лет назад убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Уроженец Чувашии осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство жителя Новочебоксарска, совершенное в 2002 году, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

По данным следствия, 16 февраля 2002 года в городе Новочебоксарске злоумышленник застрелил из пистолета своего знакомого, который не возвращал ему крупную сумму денег. После убийства злоумышленник выбросил оружие и выехал за пределы Чувашской Республики и скрывался от органов предварительного расследования на протяжении 16 лет. В мае 2018 года он был задержан в городе Покрове Владимирской области, после чего доставлен в Чебоксары.

"Свою вину злоумышленник признал в полном объеме. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.