На Урале начали проверку после отказа сотрудников скорой ехать на вызов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области начали проверку по сообщению СМИ о неоказании помощи малолетнему ребенку в поселке Большой Исток, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"Согласно сообщению СМИ, сотрудники скорой помощи отказались ехать к указанному ребенку, несмотря на то, что его родители вызывали врачей в связи с наличием высокой температуры у малолетнего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверочных мероприятий ситуации будет дана объективная правовая оценка.