Мосгорсуд отказался освободить фигуранта "кокаинового дела"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я увидел по телевизору в новостях, что в Российском посольстве в Аргентине нашли кокаин. Я посмеялся как и все нормальные люди", — заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на продление ему срока ареста.
По словам обвиняемого, в Аргентине расследование завершено, "люди посажены, наркотики сожжены".
Он выразил недоумение в связи с тем, что оказался за решеткой. "За всю жизни ни судимости, ни штрафа, ни привода", — отметил он.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.