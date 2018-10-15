Мосгорсуд отказался освободить фигуранта "кокаинового дела"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу его адвоката Владимира Жеребенкова, который просил отпустить его под залог. По решению суда, он останется под арестом до 1 декабря.

"Я увидел по телевизору в новостях, что в Российском посольстве в Аргентине нашли кокаин. Я посмеялся как и все нормальные люди", — заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на продление ему срока ареста.

По словам обвиняемого, в Аргентине расследование завершено, "люди посажены, наркотики сожжены".

"Какие претензии ко мне могут быть? Я этот героин в жизни не видел, в руках не держал. Я никогда не имел отношения к наркотикам", — сказал Ковальчук.

Он выразил недоумение в связи с тем, что оказался за решеткой. "За всю жизни ни судимости, ни штрафа, ни привода", — отметил он.

В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.