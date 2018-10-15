В Нижегородской области проверят обстоятельства обрушения стены дома

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после обрушения части жилого дома в городе Бор Нижегородской области, сообщила пресс-служба областного СУСК.

Сообщение об обрушении части жилого дома на улице Махалова в городе Бор поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Нижегородской области по каналу связи "112" в понедельник в 14.50.

"На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по городу Бор СУСК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время работ по укреплению фундамента произошло частичное обрушение двухэтажного кирпичного дома с первого по второй этаж. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщается, следователи изымают документацию на выполнение ремонтных работ в администрации города Бор и в подрядной организации. "В ходе проверки действиям лиц, нарушивших правила безопасности при ведении строительных работ, будет дана юридическая оценка", — добавляется в сообщении.