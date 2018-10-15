Роспотребнадзор назвал причину отравления школьников в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Причиной вспышки кишечной инфекции в одной из школ Екатеринбурга стало заражение от персонала пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее региональная прокуратура начала проверку после обращения за медпомощью четырех учеников школы №83 Екатеринбурге с симптомами острой кишечной инфекции.

"По результатам эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией в МБОУ СОШ №83 Екатеринбурга специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что причиной заболеваемости детей явились носители норовируса среди персонала пищеблока – сотрудники ЕМУП "Столовая №41", – говорится в сообщении.

Отмечается, что распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. Сейчас сотрудники ведомства ликвидируют очаг инфекции, сотрудники, ставшие причиной заражения детей, отстранены от работы.

С 13 по 19 октября приказом директора школьники переведены на дистанционное обучение, добавили в Роспотребнадзоре.