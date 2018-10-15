В Подмосковье мужчина выставил ребенка собутыльника в подъезд

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Годовалого ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как мужчина, распивавший алкоголь с отцом малолетнего, силой выставил ребенка на лестничную площадку, следователи организовали проверку, сообщил ГСУ СК по Московской области.

Согласно информации следствия, 14 октября двое мужчин распивали алкоголь в квартире в поселке Ильинский Раменского района. Отец годовалого ребенка вышел на улицу, в это время хозяин квартиры силой выставил ребенка на лестничную площадку, мальчик получил травмы, его доставили в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

"Следственными органами было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.