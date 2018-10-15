Два фигуранта дела об отравлении "Боярышником" в Иркутске пойдут под суд

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Еще два человека в Иркутске пойдут под суд по делу о незаконном обороте спиртосодержащей настойки "Боярышник", из-за чего погибли более 60 человек, сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Окунева и Романа Иванова… Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении семерых соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года обвиняемые покупали спиртосодержащую жидкость, в составе которой обнаружен метиловый спирт. Из жидкости они кустарным способом производили спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции "Боярышник" сбывали в Иркутске.

В декабре 2016 года в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый. По данным регионального минздрава, от отравления в декабре 2016 года и январе 2017 года скончались 76 человек. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны собственники павильонов, продавцы и производители суррогата.