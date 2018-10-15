Москалькова запросила документы в ногинском СИЗО из-за сообщений о пытках

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила документы в СИЗО Ногинского района Подмосковья, где заключенного пытали сокамерники, а также обратилась к омбудсмену Московской области с просьбой уточнить данные по делу пострадавшего.

Ранее следователи завели уголовное дело после сообщений СМИ о пытках заключенного сокамерниками в СИЗО в Ногинском районе Подмосковья. По предварительным данным, в 2017 году неизвестные совершили насильственные действия сексуального характера над 37-летним заключенным в камере СИЗО. Следователи осмотрели камеру и получили объяснения от руководства следственного изолятора, потерпевшего и его сокамерника. Также были изъяты сведения об обращении за медпомощью.

"Да, запросили уже (документы — ред.), связались с уполномоченным по правам человека Московской области… Я попросила, чтобы от Екатерины Семеновой съездили и уточнили все данные. Я также связываюсь сейчас со ФСИН", — заявила Москалькова РИА Новости.