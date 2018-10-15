В Подмосковье пьяный мужчина избил ребенка

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ребенок, который был избит пьяным мужчиной в Раменском районе Подмосковья, доставлен в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел в ночь на 14 октября в поселке Ильинское Раменского района. Двадцатисемилетний местный житель, находящийся в разводе, забрал сына на выходные. Пока отца не было, его пьяный друг избил малыша, а затем вынес его на лестничную клетку. В полицию о случившемся сообщили соседи, обнаружившие ребенка.

"В результате происшествия в Раменском районе пострадал ребенок. Он доставлен в первое педиатрическое отделение детской больницы Раменской ЦРБ в удовлетворительном состоянии с ушибами", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, врачи оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент он продолжает лечение в учреждении здравоохранения.