Пострадавшую в ДТП с троллейбусом в Орле девушку выписали из больницы

Кареты скорой помощи на месте ДТП в Орле, в результате которого троллейбус наехал на остановку

Кареты скорой помощи на месте ДТП в Орле, в результате которого троллейбус наехал на остановку

ВОРОНЕЖ, 15 окт — РИА Новости. Врачи выписали из больницы на амбулаторное лечение девушку, пострадавшую в ДТП с участием троллейбуса в Орле, в результате которого погибли три пешехода, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск во вторник. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе 17-летняя девушка погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы с переломами. По данным медиков, у юноши диагностировали перелом костей таза и травматический шок, у девушки — ушибы бедра, грудной клетки и перелом крестца.

"Сегодня она выписана на амбулаторное лечение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек находится в отделении травматологии центра медицинской помощи детям им. З.И. Круглой.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей, а также забрал у полиции на расследование дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как пояснила следствию водитель троллейбуса, перед происшествием у нее провалилась педаль, а перед троллейбусом на проезжей части остановилась высаживать людей маршрутка.