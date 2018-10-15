В Карелии начали массовую проверку автобусов после ДТП с туристами

На месте ДТП на федеральной автодороге А-121 в Сортавальском районе в Карелии. 14 октября 2018

На месте ДТП на федеральной автодороге А-121 в Сортавальском районе в Карелии. 14 октября 2018

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 окт – РИА Новости. Госавтоинспекция Карелии заявила о масштабных проверках автобусов после ДТП с туристами.

"В целях профилактики аварийности на пассажирском автотранспорте инспекторы приступили к сплошным проверкам автобусов, участвующим в межрегиональном и междугородном сообщении. Такая работа будет проводиться на постоянной основе", — говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В субботу, 13 октября, 13 человек пострадали в результате съезда в кювет туристического микроавтобуса на федеральной автодороге А-121 в Сортавальском районе Карелии. В машине находились 18 человек. Двое из пострадавших госпитализированы в Сортавальскую ЦРБ, 11 человек получили амбулаторную помощь.