Экс-замначальника УФСИН по Тульской области приговорили к колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника УФСИН по Тульской области Всеволод Снурницын приговорен к шести с половиной годам колонии за то, что обещал добиться для одного из осужденных смягчения наказания за 1,3 миллиона рублей, и в качестве аванса получил часть этих денег, сообщила РИА Новости представитель СУ СКР по региону в понедельник.

Согласно официальному сообщению регионального следственного управления, следствие и суд установили, что примерно в августе 2016 года мужчина, отбывавший наказание в ИК-4 УФСИН России по Тульской области, обратился к своему знакомому с просьбой помочь ему добиться условно-досрочного освобождения или смягчить оставшуюся часть наказания. Знакомый, в свою очередь, обратился к Снурницыну.

"В период с сентября 2016 года по 7 июня 2017 года в ходе телефонного разговора обвиняемый сообщил своему знакомому, что он может…повлиять на решение суда о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание. За оказание данной помощи обвиняемый установил сумму в размере 1 300 000 рублей", — говорится в сообщении.

Из суммы в 1,3 миллиона рублей Снурницын, как установлено, потребовал 300 тысяч рублей в качестве аванса для рассмотрения судом ходатайства.

Осужденный согласился на эти условия, однако его сестра обратилась в ФСИН России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Снурницына и его знакомого. Была назначена совместная операция УФСИН и МВД по Москве. В рамках этой операции 15 сентября сестра осужденного перевела 300 тысяч рублей на карту знакомого Снурницына. Сам же этот знакомый спустя два дня обратился в полицию с заявлением привлечь Снурницына к уголовной ответственности.

"Вечером 17 сентября 2018 года в рамках проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий УЭБиПК УМВД России по Тульской области и УСБ ФСИН России, обвиняемый получил от своего знакомого часть суммы в размере 300 000 рублей от общей суммы 1 300 000 рублей. Сразу же после этого преступные действия обвиняемого были пресечены", — информирует СУ СУК по региону.

Представитель СУ СКР по региону рассказала РИА Новости, что в понедельник Советский районный суд Тулы вынес решение по уголовному делу в отношении Снурницына.

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей… Также он лишен специального звания "полковник внутренней службы", — сказала собеседница.