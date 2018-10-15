Подростку под Саратовом потребовалась операция после избиения школьником

САРАТОВ, 15 окт — РИА Новости. Четырнадцатилетний школьник в городе Петровске Саратовской области подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнему подростку во время драки, в результате потерпевшему потребовалась хирургическая операция, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

По версии следствия, вечером в субботу 14-летний подозреваемый вместе со своим 17-летним приятелем находились на территории футбольного поля одной из школ Петровска, где между ними произошел конфликт, причиной которого стали претензии младшего из товарищей к старшему относительно того, что тот якобы негативно отзывался о нем перед сверстниками.

"В ходе ссоры 14-летний подросток нанес 17-летнему молодому человеку множественные удары ногами и руками в область головы и тела. Свидетелями случившегося стали прохожие, которые вызвали сотрудников полиции, а также бригаду "скорой". Медработниками потерпевший госпитализирован в лечебное учреждение, где ему путем хирургического вмешательства оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили в отношении 14-летнего школьника уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"Следователями СК 14-летний юноша допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Устанавливаются условия жизни и воспитания обоих подростков", — добавили в ведомстве.